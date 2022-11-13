Український снайпер впритул наблизився до світового рекорду

Точним пострілом спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710м – дистанції, яка тепер посідає 2-е місце у світовому рейтингу

Фото: 112.ua

Український снайпер впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим пострілом. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України. Точним пострілом спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710м – дистанції, яка тепер посідає 2-е місце у світовому рейтингу, підтверджена командуванням ЗСУ. Перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, на дистанцію 2475 метрів.

Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію