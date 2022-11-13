CУСПІЛЬСТВО НОВИНИТочним пострілом спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710м – дистанції, яка тепер посідає 2-е місце у світовому рейтингуПідписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український снайпер впритул наблизився до світового рекорду
Фото: 112.ua
Український снайпер впритул наблизився до світового рекорду за найдальшим бойовим пострілом.
Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України.
Точним пострілом спецназівця окупанта було ліквідовано з відстані 2710м – дистанції, яка тепер посідає 2-е місце у світовому рейтингу, підтверджена командуванням ЗСУ.
Перше місце у світі займає постріл канадського снайпера на дистанцію 3540 метрів при виконанні завдання в Іраку. Друге місце належало британцю Крейгу Харрісону, на дистанцію 2475 метрів.
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13 11 2022 17:26 МЕДІА
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