Український студент отримав стипендію від Apple, але йому відмовили у візі США
"Виграти стипендію WWDC було мрією. Це моє найбільше професійне досягнення на поточний момент і величезна можливість. Але я не зможу її реалізувати, тому що Сполучені Штати не хочуть бачити мене у себе впродовж 10 днів. Ну що ж, я з цим змирюся", – написав Дрейман на своїй сторінці у Twitter.
Олег подавався на візу двічі і обидва рази отримав відмову. За його словами, причиною стало те, що у нього немає офіційного працевлаштування.
"Дуже важко отримати візу тут (в Україні), якщо в тебе немає роботи", – пояснили йому в посольстві США.
Кожна спроба коштувала Дрейману близько $160 і приблизно десяти днів очікування.
Першу візову співбесіду в посольстві він відвідав 7 травня, другу і поки останню – 16 травня.
Дрейман звернувся за допомогою до Apple після першої ж відмови, проте в компанії його проблему вирішити не змогли. Замість цього Apple обмежилася стандартними відписками – спершу "ми вивчаємо вашу проблему", а в підсумку "нам дуже шкода".
"Звичайно, я не звинувачую Apple в тому, що мені відмовили у візі. Але вони мене ігнорували і це дуже бентежить", – підкреслив студент.
Наразі він утретє подався на візу і очікує на рішення 25 травня.
Олегу Дрейману 20 років, він живе і вчиться в Харкові на кафедрі Програмної інженерії в Харківському національному університеті радіоелектроніки. Займається розробкою на iOS і Swift, веде кілька проектів: безкоштовний додаток для жіночого Євро-2017 і блог про Swift/iOS розробку.
Цього року за свій проект Paperville Олег отримав стипендію від Apple, за якою компанія надає талановитим студентам в галузі точних наук (STEM) квиток на свою конференцію для розробників WWDC, житло на час поїздки, а також безкоштовне членство у Програмі розробників Apple на рік . Загалом Apple видає не більше 350 таких стипендій на рік. Олег став єдиним стипендіатом з України в цьому році.
WWDC 2018 відбудеться з 4 по 8 червня у виставковому центрі McEnery в Сан-Хосе, Каліфорнія. На заході будуть вперше показані нові операційні системи Apple: iOS 12, macOS 10.14, watchOS 5 і tvOS 5, а також очікується низка апаратних новинок.
Нагадаємо, США відмовляють у візах кожному третьому українцю.
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