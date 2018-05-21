Український суд посадив француза на шість років за підготовку теракту

Його визнали винним у підготовці до терористичного акту та спробі контрабанди зброї

Колегія суддів Любомльського районного суду у понеділок, 21 травня, засудила громадянина Франції Грегуара Муто до шести років позбавлення волі.

Як розповів речник Генеральної прокуратури України (ГПУ) Андрій Лисенко, 27-річного громадянина Французької Республіки за незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами та вибуховими речовинами, закінчений замах на контрабанду вибухових речовин, зброї та боєприпасів, а також готування до вчинення терористичного акту (кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 258 КК України) засудили до 6 років позбавлення волі.

"Маючи намір вчиняти на території Французької Республіки підпали та вибухи окремих об'єктів інфраструктур, чоловік вирішив незаконно придбати на території України вогнепальну зброю, боєприпаси та вибухові речовини й у червні 2015 року прибув до нашої держави", – повідомив Лисенко.

У другій половині червня 2015 року в Маріуполі Донецької області він звернувся до військовослужбовця одного з полків Національної Гвардії України з пропозицією продати за 16 тис. євро необхідні йому засобів ураження: 5 автоматів системи Калашникова із набоями до них, 2 ручних протитанкових гранатомети "РПГ-7В", 18 пострілів до них, 125 кг тротилу, 100 електродетонаторів.

Військовослужбовець повідомив про це у Службу безпеки України та надав згоду на виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності іноземця.

"21 травня 2016 року француз на автомобілі марки "Renault" моделі "Kangoo", завантаженому зброєю, вирішив перетнути Державний кордон України через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Ягодин". Після проходження митного оформлення в режимі "виїзд" протиправна діяльність іноземця була припинена співробітниками СБ України. Зброя та боєприпаси були вилучені під час обшуку. Згідно з вироком Любомльського районного суду, він визнаний винним у вчинених злочинах та найближчих 6 років проведе за ґратами", – зазначив Лисенко.

Зброя та вибухівка, за словами голови української спецслужби Василя Грицака, мали піти на підрив мусульманської мечеті, єврейської синагоги, мостів, доріг і навіть офісу податкової у Франції під час чемпіонату Європи з футболу.

Згодом з матеріалів кримінальної справи стало відомо, що зброю французові продав агент СБУ, колишній боєць батальйону "Азов" Михайло Зубов. З ним Муто познайомився в Маріуполі влітку у 2015 році, коли пропонував бійцям "Азову" волонтерську допомогу. Згідно з висновками слідства, француз мав праворадикальні погляди, та за допомогою терактів мав намір привернути увагу суспільства до проблем збільшення кількості мігрантів у Франції.

У суді обвинувачення представило оперативні аудіозаписи, на яких Муто начебто розповідає Зубову про плани вчинення терактів. Втім, сам він не підтвердив і не спростував їхню автентичність і взагалі відмовився від свідчень у суді.

Суд також не зміг заслухати покази Михайла Зубова, основного свідка обвинувачення, оскільки минулої весни той наклав на себе руки.

Суд відмовився кваліфікувати злочини Муто як групові, тобто вчинені за попередньою змовою групою осіб, оскільки слідство так і не знайшло спільників Муто. Ані прокуратура, ані захист поки не коментують, чи будуть вони оскаржувати вирок Любомльського суду.

Нагадаємо, на Луганщині іноземець за одну ніч пограбував п'ять квартир і намагався порізати мисливським ножем поліцейського.

За інформацією поліції, кількість злочинів, вчинених іноземцями, в Україні вже сягнула 950 випадків лише за цей рік.