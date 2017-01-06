Український суд виправдав екс- міністра "ЛНР" Баранова
"Кремінський районний суд виправдав за всіма статтями і випустив із зали суду. Йому інкримінувалися дії, спрямовані на насильницьке повалення влади (ч.1 ст.109), зазіхання на територіальну цілісність (ч.2 ст. 110), створення терористичної групи (ч. 2 ст. 258-3)", - повідомила журналістка Ольга Решетилова у Facebook.
"Не поспішайте закидувати помідорами колегію суддів. Абсолютно безпорадна сторона звинувачення не надала в суді жодних істотних доказів, крім двох роликів з YouTube і посилання на сайт "Миротворець", - додала журналістка.
Нагадаємо, Баранова, а також ще одного "міністра ЛНР" затримали у квітні 2015 року. Проти нього було порушено кримінальну справу за ст. 258-3 КК, санкція якої до 15 років в'язниці.
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