Український суд виправдав екс- міністра "ЛНР" Баранова

Суд у Луганській області виправдав жителя селища Золоте-3 Сергія Баранова, який 2014 року був "міністром" терористичної організації "ЛНР" і керував шахтами на захопленій бойовиками території.

"Кремінський районний суд виправдав за всіма статтями і випустив із зали суду. Йому інкримінувалися дії, спрямовані на насильницьке повалення влади (ч.1 ст.109), зазіхання на територіальну цілісність (ч.2 ст. 110), створення терористичної групи (ч. 2 ст. 258-3)", - повідомила журналістка Ольга Решетилова у Facebook.

"Не поспішайте закидувати помідорами колегію суддів. Абсолютно безпорадна сторона звинувачення не надала в суді жодних істотних доказів, крім двох роликів з YouTube і посилання на сайт "Миротворець", - додала журналістка.

Нагадаємо, Баранова, а також ще одного "міністра ЛНР" затримали у квітні 2015 року. Проти нього було порушено кримінальну справу за ст. 258-3 КК, санкція якої до 15 років в'язниці.