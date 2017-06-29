Український суд виправдав так званого голову "верховного суду" "ДНР"

Селидівський міський суд Донецької області виправдав так званого голову "верховного суду" ОРДО Едуарда Якубовського.

"Прокуратура Донецької області категорично не погоджується з рішенням суду, що виправдав громадянина РФ Якубовського, який нині співпрацює з "ДНР" та обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 258-3 ККУ (участь у терористичній організації)", - повідомили "Українській правді" в прес-служба прокуратури Донецької області.

Прокуратура вважає рішення Селидівського міськсуду незаконним, оскільки фактично він "не дослідив докази, зібрані стороною обвинувачення".

У відомстві зазначили, що готують апеляційну скаргу до суду вищої інстанції з вимогою засудити Якубовського, додавши, що санкція статті, за якою його підозрюють, передбачає позбавлення волі на термін до 15 років.

"Його судять заочно, оскільки він продовжує працювати на терористів та перебуває на непідконтрольній українському уряду території", - наголосили у прес-службі.

У вироці Селидівського міськсуду від 12 червня зазначається, що Якубовського необхідно "визнати невинуватим та виправдати у зв’язку з недоведеністю, стороною обвинувачення вчинення кримінальне правопорушення, в якому обвинувачується особа".

Нагадаємо, що наприкінці 2016 року підконтрольний так званій "ДНР" суд виніс вирок трьом громадянам України у вигляді позбавлення волі від 13 до 18 років за статтею "шпіонаж". Офіційну заяву оприлюднив голова так званого "верховного суду" так званої "ДНР" Едуард Якубовський.