НОВИНИУкраїнець Олег Тягнизуб протягнув зубами корабель вагою 614 тонн і потрапив до Книги рекордів Гіннесса.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український силач потрапив до Книги рекордів Гіннесса
Олег Тягнизуб став 50-м українцем, чиє ім'я внесене до галереї світової слави Книги рекордів Гіннесса
Фото: facebook.com
Про це у Facebook повідомила керівник Національного реєстру рекордів Лана Вєтрова.
"У Чорноморську Одеської області в листопаді цього року Олег Тягнизуб протягнув зубами корабель вагою 614 тонн. За підтримки Національного реєстру рекордів України успішно пройдена процедура формування доказової бази та її підтвердження на рекорд Книгою рекордів Гіннесса", - написала Вєтрова.
Олег Тягнизуб став 50-м українцем, чиє ім'я внесене до галереї світової слави Книги рекордів Гіннесса.
Нагадаємо, Віталій та Володимир Клички потрапили до Книги рекордів Гіннеса.
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27 12 2018 10:36 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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