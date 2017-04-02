Український телеканал транслює новини кримськотатарською мовою
Про це повідомив член Нацради з питань теле- та радіомовлення Сергій Костинський.
"На телеканалі UATV з'явилися українські новини кримськотатарською мовою – для кримськотатарської діаспори. Вперше держава (в особі Міністерства інформаційної політики України) пріоритезувала кримськотатарську як мову державного іномовлення", – зауважив він.
Костинський додав, що у Криму сигнал телеканалу можна приймати через супутник.
Він зазначив, що Нацрада також має певний стосунок до цієї події, адже нещодавно видала "Мультимедійній платформі іномовлення України ліцензії, на підставі яких і здійснюється супутникове мовлення UATV за кордоном та на територію Криму".
Нагадаємо, в грудні 2016 Кабінет міністрів погодив виділення коштів на фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.
Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету і територіальної цілісності України, а також трансляції російської реклами.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: