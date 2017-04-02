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Український телеканал транслює новини кримськотатарською мовою

Мовлення здійснюється за кордон та в Крим
Телеканал UATV, який забезпечує іномовлення України за кордоном, почав мовлення кримськотатарською мовою за кордон та в анексований Росією Крим.
Український телеканал транслює новини кримськотатарською мовою Фото:ukrinform.ua

Про це повідомив член Нацради з питань теле- та радіомовлення Сергій Костинський. 

"На телеканалі UATV з'явилися українські новини кримськотатарською мовою – для кримськотатарської діаспори. Вперше держава (в особі Міністерства інформаційної політики України) пріоритезувала кримськотатарську як мову державного іномовлення", – зауважив він. 

Костинський додав, що у Криму сигнал телеканалу можна приймати через супутник.

Він зазначив, що Нацрада також має певний стосунок до цієї події, адже нещодавно видала "Мультимедійній платформі іномовлення України ліцензії, на підставі яких і здійснюється супутникове мовлення UATV за кордоном та на територію Криму".

Нагадаємо, в грудні 2016 Кабінет міністрів погодив виділення коштів на фінансування кримськотатарського телеканалу ATR.

Нацрада з питань телебачення і радіомовлення зобов'язала українських провайдерів протягом місяця припинити ретрансляцію російського телеканалу "Дождь" через невизнання каналом суверенітету і територіальної цілісності України, а також трансляції російської реклами.

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04 02 2017 23:14
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