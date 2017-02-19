НОВИНИНайкращий тенісист України Олександр Долгополов, який займає у світовому рейтингу 66 сходинку, зумів вийти до фіналу на турнірі в Аргентині.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український тенісист Долгополов вийшов до фіналу престижного турніру в Аргентині
У фіналі Олександр зіграє проти фаворита змагань - Кеї Нісікорі
Олександр Долгополов Фото: isport.ua
Олександр оформив путівку до виріашльного матчу вчора ввечері, перегравши свого іспанського суперника Пабло Карреньйо-Буста з Іспанії, який займає 25 місце у світовому рейтингу.
Долгополов зумів виграти у двох сетах (7:5,6:2), пробувши на корті трішки більше однієї години.
У фіналі, який, до слоа, стане для українця першим за 3 роки на турнірах АТР, Долгополов зіграє проти фаворита змагань - п'ятої ракетки світу японця Кеї Нісікорі.
Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.
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