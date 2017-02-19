Український тенісист Долгополов вийшов до фіналу престижного турніру в Аргентині У фіналі Олександр зіграє проти фаворита змагань - Кеї Нісікорі

Найкращий тенісист України Олександр Долгополов, який займає у світовому рейтингу 66 сходинку, зумів вийти до фіналу на турнірі в Аргентині.

Олександр Долгополов Фото: isport.ua

Олександр оформив путівку до виріашльного матчу вчора ввечері, перегравши свого іспанського суперника Пабло Карреньйо-Буста з Іспанії, який займає 25 місце у світовому рейтингу. Долгополов зумів виграти у двох сетах (7:5,6:2), пробувши на корті трішки більше однієї години. У фіналі, який, до слоа, стане для українця першим за 3 роки на турнірах АТР, Долгополов зіграє проти фаворита змагань - п'ятої ракетки світу японця Кеї Нісікорі. Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна стала чемпіонкою 250-тисячника Taiwan Open в Тайбеї.

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