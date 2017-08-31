Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Український тенісист Долгополов вийшов до третього кола US Open

Олександр Долгополов вперше з 2014 року вийшов до третього кола US Open
Перша ракетка України Олександр Долгополов вийшов до третього кола Відкритого чемпіонату США (US Open), обігравши чеського тенісиста Томаша Бердиха.
Український тенісист Долгополов вийшов до третього кола US Open Олександр Долгополов. Фото: Julian Finney/Getty Images

Як передає Tribuna.com, українець здобув перемогу над чехом у другому колі US Open з рахунком 3-6, 6-1, 7-6 (5), 6-2. Рахунок особистих зустрічей між Долгополовим і Бердихом став 4:2 на користь чеха.

Долгополов вперше з 2014 року вийшов до третього кола US Open, де зустрінеться з сербом Віктором Троїцькі.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Долгополов обіграв німця Яна-Леннарда Штруффа і вперше за чотири роки вийшов до другого кола US Open.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 08 2017 22:23
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
"I can

"I can't stop": хто змусив легендарного Володимира Кличка зупинитися

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.