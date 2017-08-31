СПОРТ НОВИНИПерша ракетка України Олександр Долгополов вийшов до третього кола Відкритого чемпіонату США (US Open), обігравши чеського тенісиста Томаша Бердиха.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український тенісист Долгополов вийшов до третього кола US Open
Олександр Долгополов вперше з 2014 року вийшов до третього кола US Open
Олександр Долгополов. Фото: Julian Finney/Getty Images
Як передає Tribuna.com, українець здобув перемогу над чехом у другому колі US Open з рахунком 3-6, 6-1, 7-6 (5), 6-2. Рахунок особистих зустрічей між Долгополовим і Бердихом став 4:2 на користь чеха.
Долгополов вперше з 2014 року вийшов до третього кола US Open, де зустрінеться з сербом Віктором Троїцькі.
Нагадаємо, що напередодні Олександр Долгополов обіграв німця Яна-Леннарда Штруффа і вперше за чотири роки вийшов до другого кола US Open.
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31 08 2017 22:23 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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