Український тенісист Долгополов вийшов до третього кола US Open

Олександр Долгополов вперше з 2014 року вийшов до третього кола US Open

Перша ракетка України Олександр Долгополов вийшов до третього кола Відкритого чемпіонату США (US Open), обігравши чеського тенісиста Томаша Бердиха.

Як передає Tribuna.com, українець здобув перемогу над чехом у другому колі US Open з рахунком 3-6, 6-1, 7-6 (5), 6-2. Рахунок особистих зустрічей між Долгополовим і Бердихом став 4:2 на користь чеха.

Долгополов вперше з 2014 року вийшов до третього кола US Open, де зустрінеться з сербом Віктором Троїцькі.

Нагадаємо, що напередодні Олександр Долгополов обіграв німця Яна-Леннарда Штруффа і вперше за чотири роки вийшов до другого кола US Open.