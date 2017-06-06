Український теплохід "Генерал Ватутін" попрямував до Росії, оскільки був проданий, - ЗМІ
Судно в Ізмаілі було оформлене для виходу за кордон. Після цього корабель попрямував до Молдови в порт Джурджулешти, інформує "Українська правда" з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією.
Там компанія судновласник "Червона рута" продала судно. З Молдови судно вже під прапором Белізу прямує до Росії в порт Ростова-на-Дону.
У коментарі "УП" Директор з продажу компанії "Червона Рута" Леся Богуславська зазначила, що "Генерал Ватутін" цього року взагалі в рейс із туристами не виходив.
"Цього року "Генерал Ватутін" з туристами не працював, як і три попередні роки", - зазначила вона.
Нагадаємо, що український теплохід класу річка-море "Генерал Ватутін", що вийшов 1 червня в круїз з Києва, з невідомих причин не став заходити до Одеси і попрямував в Ростов-на-Дону.
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