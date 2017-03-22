Український тренер керуватиме російською хокейною командою
Контракт з 42-річним фахівцем підписано до 30 квітня 2018 року з можливістю продовження ще на рік. Про це повідомляє офіційний сайт "Кузні".
Відзначимо, що в тренерський штаб Шахрайчука може увійти ще один українець - Костянтин Симчук, - який був його асистентом під час роботи в київських Дженералз.
Варто зазначити, що за часів кар'єри гравця Шахрайчук пограв за багато українських і російських клубів: київський Сокіл, казанський Ак Барс, ярославський Локомотив, омський Авангард, московські Динамо і Спартак, ХК МВС з Балашихи, челябінський Трактор, магнітогорський Металург, нижньогородське Торпедо. Кар'єру гравця Шахрайчук завершив в сезоні-2012/13.
У минулому році він став срібним призером чемпіонату України на чолі з київськими Дженералз, з якими розірвав співпрацю по ходу нинішнього чемпіонату.
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