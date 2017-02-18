Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Український тренер Віктор Скрипник відмовився тренувати збірну Білорусі

Тренер ухвалив таке рішення через деякі нюанси
Український тренер Віктор Скрипник, який раніше працював у бременському "Вердері", відмовився очолити збірну Білорусі.
Український тренер Віктор Скрипник відмовився тренувати збірну Білорусі Віктор Скрипник. Фото: gazeta.ua

"Я не буду тренером збірної Білорусі. Є нюанси, через які ухвалив таке рішення. Переговори дійсно велися, але крапка в них вже поставлена", - заявив Скрипник, повідомляє pressball.by.

47-річний Віктор Скрипник сезон-2016/17 починав в статусі головного тренера "Вердера", але через три тури в німецькій Бундеслізі був звільнений через незадовільні результати.

Пост тренера збірної Білорусі звільнився наприкінці 2016 року, коли керівництво білоруського футболу звільнило Олександра Хацкевича, який очолював команду перед цим. За чотири матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу Білорусь набрала лише два очки, не зумівши виграти навіть у Люксембургу.

Крім Скрипника, на пост тренера збірної Білорусі розглядалися екс-тренер "Карпат" Олег Кононов, колишній наставник "Терека" і "Ростова" Анатолій Байдачний і екс-тренер молодіжної збірної Росії Олександр Бородюк.

Нагадаємо, що донецький "Шахтар" переміг іспанську "Сельту" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

18 02 2017 15:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

Реальність, яку бояться визнати - закон про статус окупованих територій

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.


TrendStat