Український тренер Віктор Скрипник відмовився тренувати збірну Білорусі
"Я не буду тренером збірної Білорусі. Є нюанси, через які ухвалив таке рішення. Переговори дійсно велися, але крапка в них вже поставлена", - заявив Скрипник, повідомляє pressball.by.
47-річний Віктор Скрипник сезон-2016/17 починав в статусі головного тренера "Вердера", але через три тури в німецькій Бундеслізі був звільнений через незадовільні результати.
Пост тренера збірної Білорусі звільнився наприкінці 2016 року, коли керівництво білоруського футболу звільнило Олександра Хацкевича, який очолював команду перед цим. За чотири матчі відбіркового турніру до чемпіонату світу Білорусь набрала лише два очки, не зумівши виграти навіть у Люксембургу.
Крім Скрипника, на пост тренера збірної Білорусі розглядалися екс-тренер "Карпат" Олег Кононов, колишній наставник "Терека" і "Ростова" Анатолій Байдачний і екс-тренер молодіжної збірної Росії Олександр Бородюк.
Нагадаємо, що донецький "Шахтар" переміг іспанську "Сельту" в першому матчі 1/16 фіналу Ліги Європи.
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