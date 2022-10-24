Український важкоатлет встановив світовий рекорд

Спортсмен із Вінницької області Іван Нікун встановив світовий рекорд у присіданні зі штангою.

Про це повідомляє "Суспільне Спорт".

Нікун відзначився історичним досягненням 22 жовтня у Кам'янці-Подільському під час благодійного чемпіонату Української федерації бодібілдингу та фітнесу (UFBF).

Важкоатлету вдалося присісти 534 рази з вагою 80 кг за одну годину. Він перевершив рекорд росіянина, який присів на 14 разів менше.

Досягнення було зареєстроване у Національному реєстрі рекордів України.

Раніше повідомлялось, що українець Куліш став чемпіоном світу з кульової стрільби.