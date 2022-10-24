СПОРТ НОВИНИСпортсмен із Вінницької області Іван Нікун встановив світовий рекорд у присіданні зі штангою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український важкоатлет встановив світовий рекорд
Джерело: suspilne.media
Про це повідомляє "Суспільне Спорт".
Нікун відзначився історичним досягненням 22 жовтня у Кам'янці-Подільському під час благодійного чемпіонату Української федерації бодібілдингу та фітнесу (UFBF).
Важкоатлету вдалося присісти 534 рази з вагою 80 кг за одну годину. Він перевершив рекорд росіянина, який присів на 14 разів менше.
Досягнення було зареєстроване у Національному реєстрі рекордів України.
Раніше повідомлялось, що українець Куліш став чемпіоном світу з кульової стрільби.
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