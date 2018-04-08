Український велогонщик завоював золото на чемпіонаті Європи
"Неймовірна перемога! Роман Гладиш - чемпіон Європи з велотреку в дисципліні скретч", - повідомляє у Facebook прес-служба Національного олімпійського комітету України.
Як відомо, друге місце на чемпіонаті, що проходить в шотландському Глазго, посів спортсмен із Франції Адрієн Гарель, третє - швейцарець Трістан Марге.
Скретч - індивідуальна велогонка на дистанції 15 кілометрів.
Раніше в технічній програмі серед дуетів в артистичному плаванні (нова назва синхронного плавання) наші дівчата - харків'янки Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно завоювали срібні медалі.
Також на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.
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