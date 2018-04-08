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Український велогонщик завоював золото на чемпіонаті Європи

Скретч - індивідуальна велогонка на дистанції 15 кілометрів
Український велогонщик Роман Гладиш став чемпіоном Європи з велотреку.
Український велогонщик завоював золото на чемпіонаті Європи Роман Гладиш. Фото: facebook.com/olympicua

"Неймовірна перемога! Роман Гладиш - чемпіон Європи з велотреку в дисципліні скретч", - повідомляє у Facebook прес-служба Національного олімпійського комітету України.

Як відомо, друге місце на чемпіонаті, що проходить в шотландському Глазго, посів спортсмен із Франції Адрієн Гарель, третє - швейцарець Трістан Марге.

Скретч - індивідуальна велогонка на дистанції 15 кілометрів.

Раніше в технічній програмі серед дуетів в артистичному плаванні (нова назва синхронного плавання) наші дівчата - харків'янки Анастасія Савчук та Єлизавета Яхно завоювали срібні медалі.

Також на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.

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04 08 2018 10:59
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