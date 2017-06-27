Український вірус "Петя" поширюється по світу, - ЗМІ
Вірус, який може функціонувати як вимагач WannaCry, крім України пробивається в інші країни, зокрема, Іспанію та Індію, - повідомляє The Independent.
Також зазначається, що вірус вражає об'єкти великої інфраструктури.
На даний момент відомо про ураження систем судноплавної компанії Maersk і британської рекламної компанії WPP.
На думку деяких експертів, нинішня атака може бути більш шкідливою, ніж травнева атака WannaCry.
У той же час поки незрозуміло як вірус, який спочатку був запущений в Україні і Росії, проник в інші країни. У Росії від хакерської атаки постраждали "Роснефть", а також деякі банки.
Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.
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