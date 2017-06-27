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Український вірус "Петя" поширюється по світу, - ЗМІ

Вірус вражає об'єкти великої інфраструктури
Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.
Український вірус "Петя" поширюється по світу, - ЗМІ Фото:hromadske.ua

Вірус, який може функціонувати як вимагач WannaCry, крім України пробивається в інші країни, зокрема, Іспанію та Індію, - повідомляє The Independent.

Також зазначається, що вірус вражає об'єкти великої інфраструктури.

На даний момент відомо про ураження систем судноплавної компанії Maersk і британської рекламної компанії WPP.

На думку деяких експертів, нинішня атака може бути більш шкідливою, ніж травнева атака WannaCry.

У той же час поки незрозуміло як вірус, який спочатку був запущений в Україні і Росії, проник в інші країни. У Росії від хакерської атаки постраждали "Роснефть", а також деякі банки.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.

Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
 

 

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27 06 2017 19:34
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