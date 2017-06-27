Український вірус "Петя" поширюється по світу, - ЗМІ

Найбільша в історії хакерська атака на Україну поширюється по всьому світу, зокрема, комп'ютерні мережі виходять з ладу в Іспанії та Індії.

Вірус, який може функціонувати як вимагач WannaCry, крім України пробивається в інші країни, зокрема, Іспанію та Індію, - повідомляє The Independent.

Також зазначається, що вірус вражає об'єкти великої інфраструктури.

На даний момент відомо про ураження систем судноплавної компанії Maersk і британської рекламної компанії WPP.

На думку деяких експертів, нинішня атака може бути більш шкідливою, ніж травнева атака WannaCry.

У той же час поки незрозуміло як вірус, який спочатку був запущений в Україні і Росії, проник в інші країни. У Росії від хакерської атаки постраждали "Роснефть", а також деякі банки.

Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС.