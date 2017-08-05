Український військовий підірвався на розтяжці в зоні АТО

Сьогодні, 8 травня, в зоні проведення антитерористичної операції загинув український військовий. Він підірвався на невідомому вибуховому пристрої.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні, 8 травня, внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої мінно-вибухову травму та множинні осколкові поранення ніг та голови отримав військовослужбовець однієї з бригад, особовий склад якої виконує бойові завдання в районі АТО", – йдеться в повідомленні.

Терміново, для надання медичної допомоги, військовослужбовця було доставлено до медичного закладу, де за життя важкопораненого боролися військові лікарі.

Проведені невідкладні реанімаційні заходи не дали результату. Врятувати життя військовослужбовця не вдалося.

Нагадаємо, у неділю, 7 травня, українська армія не зазнала втрат, незважаючи на різке загострення ситуації на фронті.

Підрозділи російсько-окупаційних військ продовжують вогневі атаки позицій сил АТО, за минулу добу зафіксовано 65 обстрілів опорних пунктів Збройних Сил України.