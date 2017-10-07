Український військовий загинув на полігоні під Миколаєвом

У понеділок, 10 липня, на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил старшина Руслан Шпинда.

Про це повідомляє 79 десантно-штурмова бригада Миколаїва у Facebook.

"Сьогодні, 10 липня, на полігоні "Широкий Лан" під час проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою в результаті порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України старшина Шпинда Руслан Михайлович", - йдеться в повідомленні.

За фактом загибелі військовослужбовця розпочато спеціальне розслідування.

Командування Високомобільних десантних військ та військової частини висловлює співчуття рідним і близьким загиблого десантника.

Нагадаємо, що на цьому ж полігоні у січні загинув солдат строкової служби.