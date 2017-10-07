CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ понеділок, 10 липня, на полігоні "Широкий Лан" у Миколаївській області загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил старшина Руслан Шпинда.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український військовий загинув на полігоні під Миколаєвом
За фактом загибелі військовослужбовця розпочато спеціальне розслідування
Фото: facebook.com
Про це повідомляє 79 десантно-штурмова бригада Миколаїва у Facebook.
"Сьогодні, 10 липня, на полігоні "Широкий Лан" під час проведення тактичних навчань з бойовою стрільбою в результаті порушення заходів безпеки загинув військовослужбовець 79-ї окремої десантно-штурмової бригади Збройних Сил України старшина Шпинда Руслан Михайлович", - йдеться в повідомленні.
За фактом загибелі військовослужбовця розпочато спеціальне розслідування.
Командування Високомобільних десантних військ та військової частини висловлює співчуття рідним і близьким загиблого десантника.
Нагадаємо, що на цьому ж полігоні у січні загинув солдат строкової служби.
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10 07 2017 23:43 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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