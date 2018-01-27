CУСПІЛЬСТВО НОВИНИВід початку доби 27 січня бойовики один раз обстріляли українські позиції в районі проведення антитерористичної операції, внаслідок чого загинув один український військовий.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український військовий загинув від кулі снайпера поблизу Верхньоторецького, – штаб АТО
Боєць АТО отримав несумісне з життям поранення
Фото: ukrinform.ua
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00. Військовий загинув поблизу Верхньоторецького.
"На донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення, несумісне з життям, військовослужбовець сил АТО", – розповіли у прес-центрі штабу.
Нагадаємо, з початку війни на Донбасі загинули 69 прикордонників, 429 дістали поранення, ще 5 зникли безвісти.
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27 01 2018 19:00 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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