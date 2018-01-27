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Український військовий загинув від кулі снайпера поблизу Верхньоторецького, – штаб АТО

Боєць АТО отримав несумісне з життям поранення
Від початку доби 27 січня бойовики один раз обстріляли українські позиції в районі проведення антитерористичної операції, внаслідок чого загинув один український військовий.
Український військовий загинув від кулі снайпера поблизу Верхньоторецького, – штаб АТО Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00. Військовий загинув поблизу Верхньоторецького.

"На донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення, несумісне з життям, військовослужбовець сил АТО", – розповіли у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, з початку війни на Донбасі загинули 69 прикордонників, 429 дістали поранення, ще 5 зникли безвісти.

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27 01 2018 19:00
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