Український військовий загинув від кулі снайпера поблизу Верхньоторецького, – штаб АТО Боєць АТО отримав несумісне з життям поранення

Від початку доби 27 січня бойовики один раз обстріляли українські позиції в районі проведення антитерористичної операції, внаслідок чого загинув один український військовий.

Фото: ukrinform.ua

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО станом на 18:00. Військовий загинув поблизу Верхньоторецького. "На донецькому напрямку, у районі Верхньоторецького, вогонь по наших позиціях вів ворожий снайпер. Унаслідок його дій, на жаль, отримав поранення, несумісне з життям, військовослужбовець сил АТО", – розповіли у прес-центрі штабу. Нагадаємо, з початку війни на Донбасі загинули 69 прикордонників, 429 дістали поранення, ще 5 зникли безвісти.

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