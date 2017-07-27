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Український військовий загинув внаслідок обстрілу бойовиків

Російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї
Український військовий загинув в результаті ворожого обстрілу на маріупольському напрямку.
Український військовий загинув внаслідок обстрілу бойовиків Фото: Четверта влада / Noah Brooks Photo

"27 липня близько 08.00 внаслідок ворожого обстрілу українських позицій в районі н.п. Водяне (ОТУ "Маріуполь") загинув військовослужбовець ЗС України", – повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Український захисник отримав поранення не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

У штабі АТО наголошують, що російсько-окупаційні війська продовжують порушувати домовленості про незастосування зброї.

Нагадаємо, що за минулу добу один український військовослужбовець зазнав поранень на Донбасі, а бойовики 17 разів порушили режим перемир’я.

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27 07 2017 15:44
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