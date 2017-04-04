Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Український заробітчанин зізнався СБУ про вербування у Росії, - ВІДЕО

Чоловік мав зібрати дані про географічне розташування бойових позицій, кількість особового складу, озброєння та військової техніки підрозділів ЗСУ
Співробітники контррозвідки Служби безпеки України (СБУ) викрили спробу вербування спецслужбами Росії мешканця Луганської області.
Український заробітчанин зізнався СБУ про вербування у Росії, - ВІДЕО СБУ. Фото: informator.media

Правоохоронці встановили, що українець потрапив у поле зору російських спецорганів наприкінці 2016 року під час нелегального перебування в Росії. Чоловік неофіційно працевлаштувався на одному з підприємств, що було використано для тиску на нього та примусу до співробітництва на шкоду інтересам національної безпеки нашої держави. 

Після вербування співробітник російської спецслужби доручив заробітчанину оперативне завдання, згідно з яким чоловік мав повернутися в Україну та зібрати дані про географічне розташування бойових позицій, кількість особового складу, озброєння та військової техніки підрозділів Збройних Сил України у районі Лисичанська.

Після виконання завдання він мав прибути до РФ та передати інформацію російським спецслужбам. Під час поїздки в Україну чоловік також отримав завдання організувати збір та передачу необхідної росіянам інформації через своїх родичів, які мешкають на Луганщині.

За роботу на російські спецслужби співробітник ФСБ гарантував чоловіку сприяння в оформленні документів для легального працевлаштування в Росії. 

Однак після повернення в Україну чоловік відразу звернувся до Служби безпеки України та розповів про обставини вербування російськими спецслужбами. Через добровільне повідомлення про контакти з спецслужбами РФ, згідно із законодавством, заробітчанина звільнено від кримінальної відповідальності.

Нагадаємо, що Служба безпеки України викрила агентурну мережу російських спецслужб, організатори якої в Росії вербували закарпатських заробітчан для участі у проплачених акціях.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 04 2017 11:16
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

Пастка "Самойлова" і як з неї вибратись

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.