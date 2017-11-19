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Український завод показав, які вагони запустять за маршрутом Київ-Відень

Австрійські та угорські залізничники високо оцінили його якість і комфортабельність
На вокзалі у Києві презентували пасажирські вагони виробництва "Крюківського вагонобудівного заводу", які "Укрзалізниця" планує запустити з 10 грудня за маршрутом Київ-Відень.
Український завод показав, які вагони запустять за маршрутом Київ-Відень Фото: kvsz.com

Презентація вагонів міжнародного класу відбулась ще 14 листопада за участю представників "Укрзалізниці", австрійських і угорських залізниць, повідомляє сайт заводу.

Австрійським і угорським залізничникам показали пасажирський вагон габариту RIC моделі 61-7034, вони високо оцінили його якість і комфортабельність.


Фото: kvsz.com

Іноземні фахівці сподіваються, що незабаром саме ці вагони "Укрзалізниця" запустить за маршрутом Київ-Відень.


Фото: kvsz.com

Нагадаємо, що Австрійська федеральна залізниця внесла в систему бронювання новий безпересадочний потяг сполученням Київ-Львів-Будапешт-Відень.

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19 11 2017 17:33
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