CУСПІЛЬСТВО НОВИНИНа вокзалі у Києві презентували пасажирські вагони виробництва "Крюківського вагонобудівного заводу", які "Укрзалізниця" планує запустити з 10 грудня за маршрутом Київ-Відень.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Український завод показав, які вагони запустять за маршрутом Київ-Відень
Австрійські та угорські залізничники високо оцінили його якість і комфортабельність
Фото: kvsz.com
Презентація вагонів міжнародного класу відбулась ще 14 листопада за участю представників "Укрзалізниці", австрійських і угорських залізниць, повідомляє сайт заводу.
Австрійським і угорським залізничникам показали пасажирський вагон габариту RIC моделі 61-7034, вони високо оцінили його якість і комфортабельність.
Фото: kvsz.com
Іноземні фахівці сподіваються, що незабаром саме ці вагони "Укрзалізниця" запустить за маршрутом Київ-Відень.
Фото: kvsz.com
Нагадаємо, що Австрійська федеральна залізниця внесла в систему бронювання новий безпересадочний потяг сполученням Київ-Львів-Будапешт-Відень.
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19 11 2017 17:33 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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