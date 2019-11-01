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Український журналіст Роман Кисіль загинув у ДТП у Польщі

Разом з 37-річним журналістом загинула його 60-річна мати
Відомий український журналіст, колишній кореспондент УНІАН Роман Кисіль загинув у ДТП у Польщі.
Український журналіст Роман Кисіль загинув у ДТП у Польщі Фото: twitter.com/policjamazowsze

Аварія сталася вранці 10 січня в місті Ілжа Мазовецького воєводства, пише "Укрінформ".

Разом з 37-річним журналістом загинула його 60-річна мати. Важкі травми отримала дружина журналіста, яка перебуває в реанімаційному відділенні лікарні в Радомі. В автомобілі була ще однорічна дитина, яка в задовільному стані перебуває на обстеженні в лікарні.

На цей момент поліція встановлює причини трагедії. За попередніми даними, ДТП сталася в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля марки Toyota, в якому перебувала сім'я журналіста, з вантажівкою марки Iveco. За інформацією поліції, обидва водії були тверезими. Водій вантажівки в аварії не постраждав.

Нагадаємо, що в минулому році кількість загиблих у ДТП в Україні зменшилася до 3350 осіб, що на 2,4% менше ніж у 2017 році.

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11 01 2019 14:16
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