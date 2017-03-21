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Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що його затримала поліція у Москві

Цимбалюк повідомив, що його везуть у місцеве відділення поліції перевіряти
Український журналіст, кореспондент УНІАН Роман Цимбалюк повідомив, що був затриманий поліцією Москви після інтерв'ю з аспірантом історичного факультта Московського державного університету Захаром Сарапуловим.
Український журналіст Роман Цимбалюк заявив, що його затримала поліція у Москві Роман Цимбалюк. Фото: Everyday in Ukraine / facebook.com

"Ми знайшли героя Захара, який вивісив Український прапор над МДУ в день третьої річниці анексії Криму. Прекрасне інтерв'ю закінчилася приїздом поліції. Забрали мої документи", - написав Цимбалюк у повідомленні на своїй сторінці у Facebook близько години тому.

Через 10 хвилин він повідомив, що його в машині поліції везуть перевіряти "законність" зйомки.

"Нас затримали, везуть у місцеве відділення поліції перевіряти законність зйомки. Перший раз у житті в машині поліції :) Не спрацювала акредитація МЗС РФ. Кажуть, що ми вигукували гасла, а може і проводили "мітинг", - сказано в повідомленні журналіста.

Цимбалюк також опублікував відео, на якому російський поліцейський просить не знімати його на відеокамеру телефона і показує свої документи.

Як повідомляв iPress.ua, cпівробітники ФСБ Росії затримали і побили аспіранта історичного факультету МДУ (Московський державний університет) після того, як він вивісив з вікна гуртожитку прапор України під час концерту на честь анексії Криму.

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