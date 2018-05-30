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Українцеві за спробу незаконно ввезти Lamborghini загрожує штраф майже 6 млн грн

Митники Німеччини повідомили, що вартість цього авто – 193 000 євро
Державна фіскальна служба (ДФС) виявила спробу незаконного ввезення автомобіль марки Lamborghini в Україну.
Українцеві за спробу незаконно ввезти Lamborghini загрожує штраф майже 6 млн грн Фото: facebook.com/SFSofUkraine

Громадянин України намагався ввезти в Україну авто Lamborghini моделі Huracan Coupe, 2017 року виготовлення, із заявленою вартістю 71 200 євро, повідомляє прес-служба ДФС.

За даними служби, митники Німеччини повідомили, що вартість цього авто – 193 000 євро.

У ДФС додають, що через вказування невідповідної ціни до Держбюджету могло не надійти 2,3 мільйона гривень митних платежів.

ДФС склала протокол про порушення митних правил за статтею 483 Митного кодексу України (санкція статті передбачає накладення штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товарів, безпосередніх предметів порушення митних правил, що становить близько 5,9 мільйона гривень, з конфіскацією цих товарів). Автомобіль вилучили на склад митниці до схвалення рішення судом.

Нагадаємо, що станом на 31 січня 2018 року на території України загалом перебуває майже 425,4 тисяч транспортних засобів з іноземною реєстрацією. З них з порушенням терміну – понад 246,4 тисяч авто.

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30 05 2018 21:53
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