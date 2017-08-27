Українці – серед лідерів за кількістю нелегальних працівників у Німеччині

Незаконно працевлаштовані особи, які нелегально перебувають у ФРН, походять переважно з України, Албанії, Сербії, В'єтнаму, Боснії і Герцеговини, Македонії, Туреччини, Косова, Молдови та Гани

Україна є серед лідерів за кількістю нелегальних працівників у Німеччині.

У першому півріччі 2017 року в Німеччині відкрили понад 65 тис. проваджень щодо нелегально працевлаштованих людей, що на 5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це у неділю, 27 серпня, повідомило видання Welt am Sonntag з посиланням на дані Спільного центру аналізу та стратегії у питаннях нелегальної міграції (GASIM), в який входять, зокрема, федеральна поліція та міністерство закордонних справ ФРН.

При цьому кількість нових проваджень щодо людей, котрі нелегально перебувають та працюють у ФРН, зросла в цьому році на 28% і становила 941 справу.

"Незаконно працевлаштовані особи, які нелегально перебувають (у ФРН, – ред.), походять переважно з десяти країн: України, Албанії, Сербії, В'єтнаму, Боснії і Герцеговини, Македонії, Туреччини, Косова, Молдови та Гани", – йдеться у матеріалі Welt am Sonntag.

При цьому видання не уточнює, скільки людей прибуло з кожної країни.

Зростання кількості проваджень ще не означає збільшення кількості людей, які нелегально працюють у Німеччині. Воно могло бути спричинено посиленням контролю в цій сфері.

"Цифри зростають, бо митниця здійснює більше контролю у боротьбі проти нелегального працевлаштування. Однак, з нашої точки зору, цього недостатньо", – говорить голова відділу митниці у профспілці поліції Німеччини (GdP) Франк Букенгофер (Frank Buckenhofer).

Нагадаємо, тільки один відсоток трудових мігрантів з України працевлаштовуються за кордоном через офіційних посередників з дотриманням усіх необхідних вимог країни, де вони шукають роботу.