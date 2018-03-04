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Українці лідирують серед іноземців за кількістю відкритих фірм в Естонії

Електронне громадянство отримав 2131 українець
Громадяни України лідирують серед іноземців, що скористались карткою електронного громадянства Естонії та зареєстрували там свій бізнес.
Українці лідирують серед іноземців за кількістю відкритих фірм в Естонії Фото: lawfareblog.com

Від початку запровадження системи електронного громадянства українці зареєстрували 423 компанії. При цьому електронне громадянство отримав 2131 українець.

"Карта е-резидента не дає податкового резидентства чи права на в’їзд в Естонію, але дозволяє реєструвати компанії онлайн, здійснювати інтернет-банкінг, підписувати договори електронним підписом, подавати позови до суду", — повідомив керівник талліннського офісу юридичної фірми Віталій Галицьких, інформує "Інтерфакс-Україна".

Усього в Естонії картку електронного резидентства отримало 3,44 мільйона осіб та компаній.

Електронне громадянство запровадили в Естонії наприкінці 2014 року. Воно дає можливість особі, що його отримала, відкривати бізнес та користуватись більшістю державних послуг.

За допомогою системи уряд країни сподівається пожвавити бізнес-активність та залучити міжнародні інвестиції.

Нагадаємо, заробітчани дають Україні в чотири рази більше валюти, ніж іноземні інвестори

 
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03 04 2018 14:57
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