Українці лідирують серед іноземців за кількістю відкритих фірм в Естонії

Громадяни України лідирують серед іноземців, що скористались карткою електронного громадянства Естонії та зареєстрували там свій бізнес.

Від початку запровадження системи електронного громадянства українці зареєстрували 423 компанії. При цьому електронне громадянство отримав 2131 українець.

"Карта е-резидента не дає податкового резидентства чи права на в’їзд в Естонію, але дозволяє реєструвати компанії онлайн, здійснювати інтернет-банкінг, підписувати договори електронним підписом, подавати позови до суду", — повідомив керівник талліннського офісу юридичної фірми Віталій Галицьких, інформує "Інтерфакс-Україна".

Усього в Естонії картку електронного резидентства отримало 3,44 мільйона осіб та компаній.

Електронне громадянство запровадили в Естонії наприкінці 2014 року. Воно дає можливість особі, що його отримала, відкривати бізнес та користуватись більшістю державних послуг.

За допомогою системи уряд країни сподівається пожвавити бізнес-активність та залучити міжнародні інвестиції.

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