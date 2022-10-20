Українці масово відкривають компанії у Польщі

Громадяни України активно відкривають свою справу у Польщі – з початку війни заснували майже 10 тисяч підприємств.

Про це повідомляє Business Insider.

За даними Польського економічного інституту, українці у вересні зареєстрували 8,5% підприємств у Польщі, а їхня частка за рік сягнула 5%.

Із 1 березня відкрилося 9829 українських компаній, із початку року – 10207. 41% цих підприємств були засновані українськими жінками.

Експерти роблять висновки, що все більше українців планують жити у Польщі тривалий час. Українці ідеально вписуються у сектори, де бракує працівників: будівництво, IT, логістика.

"Кількість нових компаній, заснованих вихідцями з України, зростає, і це різке зростання. У січні їх було 188, а у вересні аж 2273. Дані за вересень є вирішальними, оскільки вони показують, що тенденція зберігається. Можна припустити, що якщо хтось залишився в Польщі до вересня, то віддав своїх дітей до школи сюди, то це важливе рішення щодо домівки", – пояснює керівник групи економічного прогнозування Польського економічного інституту Катажина Дембковська.

Якщо до цього додати рішення про створення фірми, то це свідчить, що ці українці планують пов’язати своє життя з Польщею на довше, зауважує експерт.

Аналітики помітили, що "золоту жилу" українці знайшли в тих сферах, де в Польщі відчувається найбільший дефіцит робочих рук. Серед нових українських фірм найбільше провадять таку діяльність:

будівництво (виконання будівельно-оздоблювальних робіт) – 24%;

інформація та зв'язок (програмування та ІТ-консалтинг) – 16%;

сфера послуг – 14%;

оптова і роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів, у тому числі мотоциклів – 9%;

управління транспортом і складським господарством (таксі, вантажні перевезення) – 7%;

професійна, наукова та технічна діяльність – 5%;

За останніми офіційними даними Міністерства праці та соціальної політики, офіційну роботу вже знайшли 420 тисяч осіб з приблизно 540 тисяч українців працездатного віку (80%), які оформлювали в Польщі статус тимчасового захисту.

Раніше повідомлялось, що майже дві третини поляків хотіли б, щоб українські біженці залишились в країні.