Українці на третьому місці серед репатріантів колишнього СРСР, які їдуть до Німеччини

До цього, зокрема, призвели зміни у законодавстві, що значно спростили в'їзд у країну з метою возз'єднання сімей

Протягом останніх п'яти років у Німеччині зареєстрували 7134 репатріантів - переселенців з країн колишнього СРСР, українці серед них посідають третє місце за чисельністю.

Більшість переселенців - вихідці з Росії та Казахстану, це молоді сім'ї, які вже мають у ФРН родичів, повідомляє DW з посиланням на директора табору прийому пізніх переселенців з країн колишнього СРСР Гайнріха Герншемаєра.

Торік кількість пізніх переселенців перевищила показник 2016 року на близько 500 осіб.

Максимальне число етнічних німців-пізніх переселенців прибуло до Німеччини 1990 року - 400 тисяч осіб. Натомість мінімальну кількість зафіксували 2012 року - 1800 репатріантів. Відтоді число пізніх переселенців постійно зростало.

Нагадаємо, що протягом 2017 року до Ізраїлю емігрували трохи більш ніж 7 тисяч громадян України. Всього до країни прибули 34 200 людей, 28 600 з них - нові репатріанти.