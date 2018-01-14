Українці на третьому місці серед репатріантів колишнього СРСР, які їдуть до Німеччини
Більшість переселенців - вихідці з Росії та Казахстану, це молоді сім'ї, які вже мають у ФРН родичів, повідомляє DW з посиланням на директора табору прийому пізніх переселенців з країн колишнього СРСР Гайнріха Герншемаєра.
Торік кількість пізніх переселенців перевищила показник 2016 року на близько 500 осіб.
Максимальне число етнічних німців-пізніх переселенців прибуло до Німеччини 1990 року - 400 тисяч осіб. Натомість мінімальну кількість зафіксували 2012 року - 1800 репатріантів. Відтоді число пізніх переселенців постійно зростало.
Нагадаємо, що протягом 2017 року до Ізраїлю емігрували трохи більш ніж 7 тисяч громадян України. Всього до країни прибули 34 200 людей, 28 600 з них - нові репатріанти.
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