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Українці назвали боротьбу з корупцією повністю провальною - дослідження

Повністю успішною боротьбу з корупцією вважають лише 2,5%
Загальнонаціональне дослідження показало, що 80% населення України вважають боротьбу з корупцією неуспішною.
Українці назвали боротьбу з корупцією повністю провальною - дослідження Фото: depositphotos

Про це свідчать дані дослідження Фонду Демократичні ініціативи ім. Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова.

Так, повністю провальною боротьбу з корупцією вважають 46% опитуваних, успішною - 15%, цілковито успішною - 2,5%.

Не бачать жодної інстанції, яка б активно боролася з корупцією 43% населення.

Найбільших борців з корупцією українці вбачають у засобах масової інформації, журналістах (26%), Національному антикорупційному бюро (24%) та антикорупційних громадських організаціях (21%).

Серед державних інституцій, призначених боротися з корупцією, відносно кращими стали Спеціалізована антикорупційна прокуратура (10%) та Національна агенція запобігання корупції (9%).

Крім цього, 5% опитуваних зовсім не вважають борцями з корупцією Генеральну прокуратуру, СБУ -  6%, Президента, поліцію - по 3%, суди, уряд, міністерства та місцеву владу - по 2%, Верховну Раду - 1%.

Громадяни вважають, що формування антикорупційного суду можна довірити представникам антикорупційних громадських організацій (42%) та західним експертам (41%).

Депутати Верховної Ради та судді від органів судового самоврядування отримали по 10% щодо цього питання, представники Президента - 6%.

Більшість українців (54%) вважають необхідним законодавчо дозволити використовувати метод провокації хабара для боротьби з корупцією посадових осіб, 26% проти такого методу.

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