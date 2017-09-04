Українці не постраждали в єгипетських терактах, – МЗС
Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України в Твіттері.
"Консул повідомляє про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в Александрії", – йдеться в публікації.
У результаті вибуху в місті Танта, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих також немає.
Нагадаємо, перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії. За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії.
Бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті.
Під час проповіді у Ватикані Папа Римський Франциск засудив вибухи, що сталися в Єгипті.
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