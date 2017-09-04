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Українці не постраждали в єгипетських терактах, – МЗС

Серед жертв і постраждалих українців немає
Українців серед постраждалих в результаті вибухів у церквах в Єгипті немає.
Українці не постраждали в єгипетських терактах, – МЗС Фото: ukrinform.ua

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України в Твіттері. 

"Консул повідомляє про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в Александрії", – йдеться в публікації.

У результаті вибуху в місті Танта, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих також немає.

Нагадаємо, перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії. За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії.

Бойовики ІДІЛу взяли на себе відповідальність за напади на церкви в Єгипті.

Під час проповіді у Ватикані Папа Римський Франциск засудив вибухи, що сталися в Єгипті.

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09 04 2017 22:40
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