Українці не постраждали в єгипетських терактах, – МЗС

Серед жертв і постраждалих українців немає

Українців серед постраждалих в результаті вибухів у церквах в Єгипті немає.

Про це повідомили у Департаменті консульської служби МЗС України в Твіттері.

"Консул повідомляє про відсутність українців серед жертв і постраждалих під час теракту в Александрії", – йдеться в публікації.

У результаті вибуху в місті Танта, за попередньою інформацією, українців серед постраждалих також немає.

Нагадаємо, перший вибух прогримів у коптській церкві Святого Георгія в місті Танта в дельті Нілу, що за 130 км на південний схід від Александрії. За деякий час стався другий вибух: пристрій спрацював в храмі Св. Марка у самій Александрії.

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