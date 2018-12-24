Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Українці не постраждали від цунамі в Індонезії, - МЗС

Зранку 24 грудня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок цунамі на індонезійських островах Ява та Суматра збільшилася до щонайменше 280
За попередньою інформацією консульської служби Міністерства закордонних справ українці не постраждали внаслідок цунамі в Індонезії.
Українці не постраждали від цунамі в Індонезії, - МЗС Фото: mamul.am

Про це у своєму Twitter повідомив заступник директора консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Зранку 24 грудня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок цунамі на індонезійських островах Ява та Суматра збільшилася до щонайменше 280. Цунамі почалося після підводного зсуву, викликаного виверженням вулкану Кракатау.

Департамент консульської служби МЗС порадив українцям утриматися від поїздок до узбереж індонезійських провінцій Лампунг та Бантен, включно з популярними туристичними об’єктами вздовж берегової лінії міста Аньєр, через цунамі.

Нагадаємо, що 22 грудня на індонезійські острови Ява та Суматра обрушилося цунамі. Місцева влада попередила жителів прибережних районів навколо Зондської протоки (знаходиться між островами Ява та Суматра) та туристів триматися подалі від пляжів, адже сильні припливи можуть зберігатися до 25 грудня. Раніше було відомо про 222 загиблих унаслідок стихійного лиха.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2018 10:34
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.