Українці не постраждали від цунамі в Індонезії, - МЗС
Про це у своєму Twitter повідомив заступник директора консульської служби МЗС Василь Кирилич.
Зранку 24 грудня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок цунамі на індонезійських островах Ява та Суматра збільшилася до щонайменше 280. Цунамі почалося після підводного зсуву, викликаного виверженням вулкану Кракатау.
Департамент консульської служби МЗС порадив українцям утриматися від поїздок до узбереж індонезійських провінцій Лампунг та Бантен, включно з популярними туристичними об’єктами вздовж берегової лінії міста Аньєр, через цунамі.
Нагадаємо, що 22 грудня на індонезійські острови Ява та Суматра обрушилося цунамі. Місцева влада попередила жителів прибережних районів навколо Зондської протоки (знаходиться між островами Ява та Суматра) та туристів триматися подалі від пляжів, адже сильні припливи можуть зберігатися до 25 грудня. Раніше було відомо про 222 загиблих унаслідок стихійного лиха.
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