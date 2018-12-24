Українці не постраждали від цунамі в Індонезії, - МЗС

Зранку 24 грудня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок цунамі на індонезійських островах Ява та Суматра збільшилася до щонайменше 280

За попередньою інформацією консульської служби Міністерства закордонних справ українці не постраждали внаслідок цунамі в Індонезії.

Про це у своєму Twitter повідомив заступник директора консульської служби МЗС Василь Кирилич.

Зранку 24 грудня стало відомо, що кількість загиблих унаслідок цунамі на індонезійських островах Ява та Суматра збільшилася до щонайменше 280. Цунамі почалося після підводного зсуву, викликаного виверженням вулкану Кракатау.

Департамент консульської служби МЗС порадив українцям утриматися від поїздок до узбереж індонезійських провінцій Лампунг та Бантен, включно з популярними туристичними об’єктами вздовж берегової лінії міста Аньєр, через цунамі.