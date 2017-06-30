Українці очолили кампанію проти мене, - Аграмунт про ініціативу щодо його відставки
Про це йдеться у заяві президента ПАРЄ.
За словами Аграмунта, його позиція щодо Росії та Сирії така ж, як і в президента Франції Еммануеля Макрона. А його "місія" до Сирії була мотивована лише "підходом відкритості та миру".
"Нещодавні заяви президента Франції Еммануеля Макрона у Figaro та Guardian демонструють, що його позиція щодо сирійської кризи не відрізняється від моєї. Інші лідери у всьому світі також заявили, що обов'язково треба залучати до діалогу всі сторони, включаючи нинішній сирійський уряд. Всі ці заяви віталися міжнародним співтовариством", - сказав він.
За його словами, "деякі" члени ПАРЄ просто скористалися обставинами, щоб розпочати кампанію проти нього.
"Ця кампанія, звичайно, велася українською делегацією, через національні інтереси стосовно Росії, а також соціалістами та крайніми лівими, з політичних і, отже, партійних причин, зокрема, для простого задоволення, щоб знищити президента від партії ЄНП", - заявив Агамунт.
"Політично, українські депутати з їхніми спрощенськими гаслами, а також соціалісти та крайні ліві зі своєю прихованою програмою, побачили прекрасну можливість напасти на мене, після моїх ініціатив до діалогу, щоб послабити мене та звести рахунки", - заявив він.
У своїй заяві президент Парламентської асамблеї Ради Європи Педро Аграмунт також заявив, що прийняті у ПАРЄ нові правила щодо процедури його відставки є "незаконними та нечесними".
Нагадаємо, 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.
Згодом Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.
Очікувалося, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.
Педро Аграмунт не подав у відставку з посади президента ПАРЄ, попри попередню домовленість з політичними групами асамблеї.
Після виключення з фракції Європейської народної партії Педро Аграмунта обов'язки президента Парламентської Асамблеї Ради Європи, відповідно до регламенту, переходять до віце-президента, що представляє цю ж фракцію.
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