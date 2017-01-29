Українці очолили світовий рейтинг "білих" хакерів

Команда КПІ ім. Ігоря Сікорського перша в рейтингу CTFtime у 2016 році

Команда dcua з КПІ ім. Ігоря Сікорського у 2016 році визнана кращою з 12 тис. команд "білих" хакерів з усього світу за результатами рейтингу CTFtime.

Рейтинг складається за результатами участі команд у численних змаганнях в області інформаційної безпеки, повідомляє сайт КПІ.

Нижче нашої команди на сходинах рейтингу розташувалися тисячі команд, які представляють відомі університети та великі компанії США та інших країн, що вважаються світовими лідерами розвитку комп’ютерних технологій. Сам рейтинг складається з суми балів, що їх команда набрала в міжнародних змаганнях протягом року.

У 2016 році до нього було зараховано результати майже 70 змагань, які проводилися очно або в режимі онлайн.

"Білими", або "етичними" хакерами зазвичай називають фахівців, здатних визначити, наскільки захищеною є система від зовнішніх атак і кіберзлочинців, та вибудувати її ефективний захист. Самі такі спеціалісти надають перевагу терміну "дослідники в області інформаційної безпеки" (security researchers), оскільки їх завданням є не злам чиїхось комп’ютерних систем і мереж, а дослідження нових технологій.

Команду dcua створено в 2012 році. До її складу входять науковці, студенти, аспіранти й випускники КПІ.

Нагадаємо, українська вчена Марина В'язовська отримала престижну "Премію Салема 2016", що є аналогом Нобелівської, але для математиків.