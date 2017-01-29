Українці очолили світовий рейтинг "білих" хакерів
Рейтинг складається за результатами участі команд у численних змаганнях в області інформаційної безпеки, повідомляє сайт КПІ.
Нижче нашої команди на сходинах рейтингу розташувалися тисячі команд, які представляють відомі університети та великі компанії США та інших країн, що вважаються світовими лідерами розвитку комп’ютерних технологій. Сам рейтинг складається з суми балів, що їх команда набрала в міжнародних змаганнях протягом року.
У 2016 році до нього було зараховано результати майже 70 змагань, які проводилися очно або в режимі онлайн.
"Білими", або "етичними" хакерами зазвичай називають фахівців, здатних визначити, наскільки захищеною є система від зовнішніх атак і кіберзлочинців, та вибудувати її ефективний захист. Самі такі спеціалісти надають перевагу терміну "дослідники в області інформаційної безпеки" (security researchers), оскільки їх завданням є не злам чиїхось комп’ютерних систем і мереж, а дослідження нових технологій.
Команду dcua створено в 2012 році. До її складу входять науковці, студенти, аспіранти й випускники КПІ.
Нагадаємо, українська вчена Марина В'язовська отримала престижну "Премію Салема 2016", що є аналогом Нобелівської, але для математиків.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО SpaceX змоделювала пілотований політ на Марс, - ВІДЕО
- ВІДЕО У Новій Зеландії побудували перший у світі приватний космодром, - ВІДЕО
- ВІДЕО Google запустила новий месенджер Allo, - ВІДЕО
- NASA знайшло ознаки рідкої води на Марсі
- Нами керує простий патріотичний мотив, ми – за українську мову, - вікіпедистФінансової державної підтримки Вікіпедії в Україні, на жаль, не існує
влажность:
давление:
ветер: