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Українці оформили 16,5 тис. автомобілів на єврономерах за новими правилами, - ДФСУ

Із них майже 14 тис. авто перебували в Україні з порушенням Митного кодексу
З 25 листопада 2018 року по 2 січня 2019 року громадяни України здійснили митне оформлення 16,5 тис. транспортних засобів з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автівок та перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.
Українці оформили 16,5 тис. автомобілів на єврономерах за новими правилами, - ДФСУ Фото: gettyimages.com

"Найактивніше громадяни оформлювали транспортні засоби у місті Києві – 3037 автомобілів, Волинській – 2642, Чернівецькій - 2058 та Закарпатській областях - 1137", повідомили в прес-службі Державної фіскальної служби України.

При цьому в ДФСУ зазначили, що з загальної кількості оформлених авто майже 14 тис. транспортних засобів перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили майже 119 млн грн (8500 грн за кожне авто), що звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані.

Нагадаємо, починаючи з неділі, 25 листопада, резидентам України заборонено ввозити у країну автомобілі на іноземній реєстрації без сплати митних платежів або грошової застави.  Набули чинності закони №2611-VIII і №2612-VIII про зниження акцизу на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.

При цьому передбачено перехідний період 180 діб для тих громадян, які ввезли автомобіль із 1 січня 2015  року до набрання чинності цього закону. Протягом цього часу громадяни мають можливість оформити свої транспортні засоби, які були ввезені на територію України протягом вказаного періоду і перебувають у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту.

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03 01 2019 18:23
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