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Українці отримали безвізовий режим з Антингуа і Барбудою

У країні можна перебувати не більше 90 днів за півроку
У п'ятницю, 29 червня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбудою.
Українці отримали безвізовий режим з Антингуа і Барбудою Фото: traveltheworld.com.ua

Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України.

Українці, які мають дійсні проїзні документи, тепер можуть в'їжджати, перебувати та перетинати транзитом територію Антигуа і Барбуди без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів упродовж 180 днів.

Якщо тривалість подорожі перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, українці мають отримати візу в найближчому дипломатичному представництві або консульській установі Антигуа і Барбуди перед в'їздом на її територію.

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29 06 2018 23:22
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