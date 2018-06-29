ПОЛІТИКА НОВИНИУ п'ятницю, 29 червня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбудою.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці отримали безвізовий режим з Антингуа і Барбудою
У країні можна перебувати не більше 90 днів за півроку
Фото: traveltheworld.com.ua
Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України.
Українці, які мають дійсні проїзні документи, тепер можуть в'їжджати, перебувати та перетинати транзитом територію Антигуа і Барбуди без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів упродовж 180 днів.
Якщо тривалість подорожі перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, українці мають отримати візу в найближчому дипломатичному представництві або консульській установі Антигуа і Барбуди перед в'їздом на її територію.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
29 06 2018 23:22 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- ФОТО Гуманітарна катастрофа у Сирії: "Вони б'ють по ринках, лікарнях, школах і мечетях", - ФОТО
- Умирать всегда страшно. И двадцать лет назад, и сейчас, и, подозреваю, даже через сто
- "Ви стріляєте – ми чистимо": історія десантника, який створив серветки для чистки зброїЦе слоган компанії "Сlean shot", яку вигадав і започаткував десантник Олександр Морозов