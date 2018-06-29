Українці отримали безвізовий режим з Антингуа і Барбудою

У країні можна перебувати не більше 90 днів за півроку

У п'ятницю, 29 червня, набув чинності безвізовий режим між Україною та Антигуа і Барбудою.

Про це повідомили в Департаменті консульської служби МЗС України.

Українці, які мають дійсні проїзні документи, тепер можуть в'їжджати, перебувати та перетинати транзитом територію Антигуа і Барбуди без віз за умови, що тривалість їх перебування не перевищує 90 днів упродовж 180 днів.

Якщо тривалість подорожі перевищує 90 днів, незалежно від мети поїздки, українці мають отримати візу в найближчому дипломатичному представництві або консульській установі Антигуа і Барбуди перед в'їздом на її територію.