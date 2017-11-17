Українці отримали найбільше дозволів на проживання в країнах ЄС у 2016 році, - Євростат

487 тисяч українців отримали його на підставі причин, пов'язаних з роботою

Українці за 2016 рік отримали найбільше нових дозволів на проживання в країнах ЄС - 589 тисяч, тобто 17,6% від загальної кількості.

Такими є дані європейського статистичного агентства Євростат.

Згідно із даними, українці випередили сирійців, які у 2016 році отримали 348 тисяч (10.4 %) нових дозволів на проживання в країнах ЄС.

За ними йдуть громадяни США (251 тисяча або 7.5%), Індії (198 тисяч або 5.9%), Китаю (196 тисяч або 5.8%) та Марокко (101 тисяча або 3.0%).

Повідомляється, що близько половини (50,1%) всіх нових дозволів на проживання, виданих країнами ЄС у 2016 році, було видано громадянам цих шести країн.

487 тисяч українців, яким було надано дозвіл на проживання у ЄС У 2016 році, отримали його на підставі причин, пов'язаних з роботою.

Польща стала головним місцем для українців, які отримати дозвіл на проживання (87,0% з усіх українців, які отримали дозвіл на проживання в ЄС у 2016 році).

Відзначається, що у 2016 році українці представляли найбільшу кількість громадян, які отримали дозвіл на проживання в ЄС саме для роботи, далі йдуть громадяни Індії та США.

З іншого боку, громадяни Марокко, Індії та Сирії - були найбільшими групами, які отримали дозволи на проживання через причини, пов'язані з сім'єю.

Водночас, китайці, американці та індуси - найбільші групи громадян, які отримали дозволи на проживання для навчання у ЄС.

Нагадаємо, у Прикордонній службі Польщі розповіли, що злочинні групи "позичають" українцям справжні польські паспорти, які дозволяють їм легально працювати в країнах Європейського Союзу.