Українці переказали з Німеччини рекордну за п’ять років суму
Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Федеральний банк Німеччини.
Ця сума є більшою, ніж в 2015 та 2014 роках, коли до України було відправлено 52 та 54 мільйони євро відповідно, і є найвищим показником з 2012 року.
Загалом в 2016 році вихідці з інших країн, які проживають у Німеччині, переказали в свої рідні країни 4,2 мільярда євро. Ця сума є рекордною з часу об'єднання Німеччини та на 700 мільйонів євро перевищує показники 2015 року.
Найбільше з ФРН надсилають грошей у Туреччину - туди переказують щороку близько 800 мільйонів євро.
Нагадаємо, від початку року Німеччина видала українцям дві тисячі "блакитних карток", які надають фахівцям, що мають трудовий контракт із компаніями на території ЄС.
Нагадаємо, що Сейм Польщі разом зі змінами розроблені урядом ухвалив новий законопроект про популяризацію працевлаштування та установ ринку праці.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат