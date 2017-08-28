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Українці переказали з Німеччини рекордну за п’ять років суму

Найбільше з ФРН надсилають грошей у Туреччину - туди переказують щороку близько 800 мільйонів євро
У 2016 році українці переказали з Німеччини до України 56 мільйонів євро – це найвищий показник за останні п’ять років.
Українці переказали з Німеччини рекордну за п’ять років суму Фото: From-ua.com

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на Федеральний банк Німеччини.

Ця сума є більшою, ніж в 2015 та 2014 роках, коли до України було відправлено 52 та 54 мільйони євро відповідно, і є найвищим показником з 2012 року.

Загалом в 2016 році вихідці з інших країн, які проживають у Німеччині, переказали в свої рідні країни 4,2 мільярда євро. Ця сума є рекордною з часу об'єднання Німеччини та на 700 мільйонів євро перевищує показники 2015 року.

Найбільше з ФРН надсилають грошей у Туреччину - туди переказують щороку близько 800 мільйонів євро.

Нагадаємо, від початку року Німеччина видала українцям дві тисячі "блакитних карток", які надають фахівцям, що мають трудовий контракт із компаніями на території ЄС.

Нагадаємо, що Сейм Польщі разом зі змінами розроблені урядом ухвалив новий законопроект про популяризацію працевлаштування та установ ринку праці.

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28 08 2017 23:46
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