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Українці підписали 1 млн декларацій з лікарями, - Супрун

Супрун закликала місцеву владу допомагати медичним закладам
В.о. голови МОЗ Уляна Супрун повідомила, що в системі електронної охорони здоров'я зареєстровано 1 мільйон декларацій українців з лікарями.
Українці підписали 1 млн декларацій з лікарями, - Супрун Фото: korupciya.com

"Перший мільйон декларацій українців з тими лікарями, яких вони обрали самі! І це тільки за третій тиждень кампанії. Вдячна всім, хто активно і відповідально підійшов до процесу вибору лікарів. Ви - справжні агенти змін!", - написала Супрун у Facebook.

Вона також зазначила, що кампанія просувається в хорошому темпі там, де місцева влада і медустанови до неї добре підготувалися.

"Зараз головне, щоб місцева влада тих міст і сіл, медустанови яких ще тільки починають долучатися до трансформації системи охорони здоров'я, активно їм допомагала. Інтернет, комп'ютери, принтери і папір - базові речі, необхідні для підписання декларацій з пацієнтами. Це повинна забезпечити влада на місцях. Досвід медустанов, які краще справляються зі змінами, показує, що секрет успіху - це підготовлені та мотивовані медичні працівники, професійна і ефективна місцева влада, а також активні громадяни", - підкреслила міністр.

Як відомо, 2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи "Електронне здоров’я".

У перший день національної компанії "Лікар для кожної сім'ї" близько 12,5 тисяч українців підписали декларацію з сімейним лікарем.

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19 04 2018 15:58
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