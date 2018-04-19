Українці підписали 1 млн декларацій з лікарями, - Супрун
"Перший мільйон декларацій українців з тими лікарями, яких вони обрали самі! І це тільки за третій тиждень кампанії. Вдячна всім, хто активно і відповідально підійшов до процесу вибору лікарів. Ви - справжні агенти змін!", - написала Супрун у Facebook.
Вона також зазначила, що кампанія просувається в хорошому темпі там, де місцева влада і медустанови до неї добре підготувалися.
"Зараз головне, щоб місцева влада тих міст і сіл, медустанови яких ще тільки починають долучатися до трансформації системи охорони здоров'я, активно їм допомагала. Інтернет, комп'ютери, принтери і папір - базові речі, необхідні для підписання декларацій з пацієнтами. Це повинна забезпечити влада на місцях. Досвід медустанов, які краще справляються зі змінами, показує, що секрет успіху - це підготовлені та мотивовані медичні працівники, професійна і ефективна місцева влада, а також активні громадяни", - підкреслила міністр.
Як відомо, 2 квітня в Україні стартувала кампанія з вибору лікаря, який надає первинну допомогу. Лікаря можна обрати у будь-якому медзакладі, незалежно від місця прописки чи проживання, проте цей медзаклад має бути підключеним до системи "Електронне здоров’я".
У перший день національної компанії "Лікар для кожної сім'ї" близько 12,5 тисяч українців підписали декларацію з сімейним лікарем.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- Секс-бізнес в Україні: чи потрібна декриміналізація? Секс-бізнес – доволі затабуйована в Україні тема. Говорити про це непопулярно, а часто навіть ризиковано. Секс-робітникам же заявляти про свої права небезпечно. Водночас, секс-індустрія приносить шалені доходи, які в багатьох країнах часто є тіньовими
- 10 фантастичних досягнень у медицині 1Шолом проти смутку, пересадка обличчя, вакцина від алкоголізму і ще 7 неймовірних досягнень