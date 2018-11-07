Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Українці почали активніше вкладати гроші у банківські депозити, - Нацбанк

Наразі на банківських рахунках українці зберігають близько 8,5 мільярдів доларів
У червні 2018 року Національний банк України зафіксував приплив депозитів населення до банківської системи.
Українці почали активніше вкладати гроші у банківські депозити, - Нацбанк Фото: з вільних джерел

Так, за місяці сумарна вартість гривневих депозитів населення у банківській системі склала 262,9 мільярдів гривень, що на 5,9% більше, ніж у травні.

Крім цього, зросли валютні депозити. Наразі на банківських рахунках українці зберігають близько 8,5 мільярдів доларів (у доларовому еквіваленті).

"Активному залученню коштів фізичних осіб сприяли високі темпи зростання заробітних плат та подальше зростання приватних переказів з-за кордону", -  повідомляє прес-служба НБУ.

Також в Нацбанку зазначають, що у червні скоротилися депозити юридичних осіб на 5,6%. Загалом, таку ситуацію пояснюють сплатою податків до держбюджету.

Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 липня на рівні 26,21 гривні.
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 07 2018 12:33
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

Специфіка ринку, чи жадібність? Чому київські готелі подорожчали на час фіналу Ліги чемпіонів

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.