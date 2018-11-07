Українці почали активніше вкладати гроші у банківські депозити, - Нацбанк

Наразі на банківських рахунках українці зберігають близько 8,5 мільярдів доларів

У червні 2018 року Національний банк України зафіксував приплив депозитів населення до банківської системи.

Так, за місяці сумарна вартість гривневих депозитів населення у банківській системі склала 262,9 мільярдів гривень, що на 5,9% більше, ніж у травні.

Крім цього, зросли валютні депозити. Наразі на банківських рахунках українці зберігають близько 8,5 мільярдів доларів (у доларовому еквіваленті).

"Активному залученню коштів фізичних осіб сприяли високі темпи зростання заробітних плат та подальше зростання приватних переказів з-за кордону", - повідомляє прес-служба НБУ.

Також в Нацбанку зазначають, що у червні скоротилися депозити юридичних осіб на 5,6%. Загалом, таку ситуацію пояснюють сплатою податків до держбюджету.