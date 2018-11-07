БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИУ червні 2018 року Національний банк України зафіксував приплив депозитів населення до банківської системи.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українці почали активніше вкладати гроші у банківські депозити, - Нацбанк
Наразі на банківських рахунках українці зберігають близько 8,5 мільярдів доларів
Фото: з вільних джерел
Так, за місяці сумарна вартість гривневих депозитів населення у банківській системі склала 262,9 мільярдів гривень, що на 5,9% більше, ніж у травні.
Крім цього, зросли валютні депозити. Наразі на банківських рахунках українці зберігають близько 8,5 мільярдів доларів (у доларовому еквіваленті).
"Активному залученню коштів фізичних осіб сприяли високі темпи зростання заробітних плат та подальше зростання приватних переказів з-за кордону", - повідомляє прес-служба НБУ.
Також в Нацбанку зазначають, що у червні скоротилися депозити юридичних осіб на 5,6%. Загалом, таку ситуацію пояснюють сплатою податків до держбюджету.
Нагадаємо, Національний банк зміцнив офіційний курс гривні до долара на 4 копійки, встановивши його на 11 липня на рівні 26,21 гривні.
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