Українці постраждали у горах Північної Осетії

Група туристів із Одеси потрапила під каменепад в горах Північної Осетії, у результаті чого двоє постраждали.

"Сьогодні о 6.00 мск розпочато рятувальну операцію з надання допомоги туристичній групи з Одеси. Надійшла інформація, що група на перевалі Допах (Дігорський район) потрапила під каменепад", – повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника ГУ МНС по Північній Осетії.

За його словами, двох учасників групи притисло камінням.

"Учасники групи самостійно визволили їх із-під каміння. Але туристи отримали травми, які не дозволяють їм пересуватися самостійно", – додав представник МНС.

За ними направили групу з семи рятувальників Північно-Осетинського пошуково-рятувального загону, додали в управлінні.

Цю інформацію підтвердив департамент консульської служби Міністерство закордонних справ України у Twitter.

За даними відомства, троє з них травмовані. Триває рятувальна операція.

Нагадаємо, що загиблими при нападі на готель в єгипетському місті Хургада виявилися дві громадянки Німеччини, а не України.