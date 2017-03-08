Українці постраждали у горах Північної Осетії
"Сьогодні о 6.00 мск розпочато рятувальну операцію з надання допомоги туристичній групи з Одеси. Надійшла інформація, що група на перевалі Допах (Дігорський район) потрапила під каменепад", – повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника ГУ МНС по Північній Осетії.
За його словами, двох учасників групи притисло камінням.
"Учасники групи самостійно визволили їх із-під каміння. Але туристи отримали травми, які не дозволяють їм пересуватися самостійно", – додав представник МНС.
За ними направили групу з семи рятувальників Північно-Осетинського пошуково-рятувального загону, додали в управлінні.
Цю інформацію підтвердив департамент консульської служби Міністерство закордонних справ України у Twitter.
За даними відомства, троє з них травмовані. Триває рятувальна операція.
Нагадаємо, що загиблими при нападі на готель в єгипетському місті Хургада виявилися дві громадянки Німеччини, а не України.
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