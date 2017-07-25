Українці потрапили в топ-20 всесвітньої олімпіади з робототехніки

Наша команда виявивлася кращою за США, Францію, Японію та Росію

Команда українських школярів увійшла у 20 найкращих на першій всесвітній олімпіаді з робототехніки, яка днями пройшла у Вашингтоні.

"Українська команда увійшла в 20-ку кращих, обігравши більше ста країн, серед яких США, Франція, Японія та Росія", - повідомляє Голос Америки.

В ході змагань команди з різних країн світу отримали однакові набори конструктору та завдання створити робота, який буде очищувати воду. Також потрібно було написати програмне забезпечення для роботизованого апарату.

Результати змагань визначали, хто розробив і створив найрозумнішого робота. Українські школярі за прототип взяли сільськогосподарський комбайн. Всього в українській команді троє учасників: двоє хлопців-одинадцятикласників та дівчина-випускниця. Усі - з Київського Політехнічного ліцею.

Головна мета конкурсу - спонукати у молоді бажання займатися точними науками та інформаційними технологіями.

Участь в першій всесвітній олімпіаді з робототехніки взяли школярі з 160 країн світу. Організатори олімпіади планують зробити змагання щорічними. Також планується проводити їх кожний раз в іншій країні.

Нагадаємо, що українець Микола Іванченко переміг на олімпіаді Genius, що відбувалася в США.