Українці потрапили в топ-20 всесвітньої олімпіади з робототехніки
"Українська команда увійшла в 20-ку кращих, обігравши більше ста країн, серед яких США, Франція, Японія та Росія", - повідомляє Голос Америки.
В ході змагань команди з різних країн світу отримали однакові набори конструктору та завдання створити робота, який буде очищувати воду. Також потрібно було написати програмне забезпечення для роботизованого апарату.
Результати змагань визначали, хто розробив і створив найрозумнішого робота. Українські школярі за прототип взяли сільськогосподарський комбайн. Всього в українській команді троє учасників: двоє хлопців-одинадцятикласників та дівчина-випускниця. Усі - з Київського Політехнічного ліцею.
Головна мета конкурсу - спонукати у молоді бажання займатися точними науками та інформаційними технологіями.
Участь в першій всесвітній олімпіаді з робототехніки взяли школярі з 160 країн світу. Організатори олімпіади планують зробити змагання щорічними. Також планується проводити їх кожний раз в іншій країні.
Нагадаємо, що українець Микола Іванченко переміг на олімпіаді Genius, що відбувалася в США.
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