Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Українці потрапили в топ-20 всесвітньої олімпіади з робототехніки

Наша команда виявивлася кращою за США, Францію, Японію та Росію
Команда українських школярів увійшла у 20 найкращих на першій всесвітній олімпіаді з робототехніки, яка днями пройшла у Вашингтоні.
Українці потрапили в топ-20 всесвітньої олімпіади з робототехніки Фото: oleg-leusenko.livejournal.com

"Українська команда увійшла в 20-ку кращих, обігравши більше ста країн, серед яких США, Франція, Японія та Росія", -  повідомляє Голос Америки.

В ході змагань команди з різних країн світу отримали однакові набори конструктору та завдання створити робота,  який буде очищувати воду. Також потрібно було написати програмне забезпечення для роботизованого апарату.

Результати змагань визначали, хто розробив і створив найрозумнішого робота. Українські школярі  за прототип взяли сільськогосподарський комбайн. Всього в українській команді троє учасників: двоє хлопців-одинадцятикласників та дівчина-випускниця. Усі - з Київського Політехнічного ліцею.

Головна мета конкурсу - спонукати у молоді бажання займатися точними науками та інформаційними технологіями. 

Участь в першій всесвітній олімпіаді з робототехніки взяли  школярі з 160 країн світу. Організатори олімпіади планують зробити змагання щорічними. Також планується проводити їх кожний раз в іншій країні.

Нагадаємо, що українець Микола Іванченко переміг на олімпіаді Genius, що відбувалася в США.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

25 07 2017 10:17
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

Про двигуни до Т-72, категорійність та генерала

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.