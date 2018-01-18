Українці скаржаться Омеляну на Укрзалізницю через Facebook

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян розгляне скарги на організацію роботи одного з підрозділів "Укрзалізниці" в рамках зустрічі представників компанії з громадськими активістами

Про це він повідомив у коментарі до посту користувача Facebook Костянтина Кравця про продаж місячних проїзних на напрямок "Тарасівка-Київ", який зараз набуває популярності.

"Якраз сьогодні проводимо зустріч Укрзалізниці з громадськими активістами. Приходьте о 14.00 до Міністерства, обговоримо і це питання", - написав міністр.

Як повідомив на своїй сторінці Костянтин Кравець, у 2018 році на продажі місячних проїзних на напрям "Тарасівка-Київ" "працює лише одна каса — №101".

"Час її (каси - ред.) роботи з 7:00 до 18:30. І він (час) наповнений таким шквалом усіляких технічних перерв та інших «Вийшла! Скоро буду», що застати касира на місці екстраскладно. Ще момент — касир ножицями вирізає на кожному проїзному тариф, який є нічим іншим, як знущанням — вартість його становить 208 грн і 7 копійок! ...ножицями! Карл! Хвилин 5 на кожного в черзі. 15 хвилин на морозі. Раз на місяць проводиться дана процедура", — написав він.

І продовжив: "Електронні мультіпаси? У Києві? У 21-му столітті? Ні! Не чули! І ще питання — а навіщо на цьому проїзному моє прізвище та ініціали? Ніхто ніколи з усіх зустрінутих мною жінок, що пропускають на електричку, не поцікавився ними. І якщо я віддам проїзний дружині, наприклад, а сам залишуся вдома, то чому вона не може ним скористатися?"

Свій пост користувач адресував як своїм читачам, так і особисто міністру інфраструктури.

На це один з читачів соцмережі зауважив: "Знайшов, кого тегнуть (позначити гіперпосиланням — прим. ред.). У нього ж категорії космічного масштабу, а ти з якимись ножицями пристав ...".

Не минуло й п'яти хвилин після цього коментаря, як міністр відреагував на скаргу та пообіцяв розглянути її.

Нагадаємо, Європейський банк реконструкції та розвитку надасть "Укрзалізниці" 150 мільйонів євро кредиту для будівництва колії Долинська - Миколаїв - Колосівка.