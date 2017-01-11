Українці стали більше їздити до Росії

У порівняні з минулим роком українці почали більше їздити до Росії – свідчить статистика Держприкордонслужби України.

"Якщо за 2016 рік понад 4,1 мільйона громадян з паспортами України перетнули кордон до Російської Федерації, то за дев’ять місяців цього року таких перетинів було вже 5,7 мільйона", – розповів в ефірі "Радіо Свобода" речник Держприкордонслужби Олег Слободян.

За його даними, також побільшало й росіян, які відвідують Україну.

"За весь 2016 рік кордон на в’їзд в Україну перетнуло 1,5 мільйона громадян з паспортами Російської Федерації. За неповний рік, за дев’ять місяців цього року таких громадян 1,4 мільйона", – повідомив Олег Слободян.

Додамо, що в першому півріччі 2017 року найбільша кількість українських туристів виїхала до Польщі, Росії та Угорщини.

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба посилила контроль на всіх пунктах пропуску державного кордону.