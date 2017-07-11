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Українці стали частіше платити банківськими картами

Кількість безготівкових розрахунків виросла на 3,1%.
За результатами третього кварталу 2017 р. частка безготівкових розрахунків із використанням платіжних карт в Україні склала 38,6%, збільшившись з початку року на 3,1%.
Українці стали частіше платити банківськими картами Фото: yak-prosto.com

Про це повідомляється на офіційному сайті Національного банку України.

Як зазначається, загальна кількість операцій із використанням платіжних карток, емітованих українськими банками, за три квартали склала 2,22 млрд шт., а їх обсяг - 1,458 трлн гривень. У порівнянні з аналогічним періодом 2016 р. ці показники зросли, відповідно, на 22,2% і 29%. При цьому спостерігається стійке зростання саме безготівкових розрахунків - за кількістю операцій на 29,5% і за обсягом 41,6% у порівнянні з аналогічним періодом 2016 року.

"Розподіл безготівкових операцій з використанням платіжних карток свідчить, що за обсягами найбільша кількість безготівкових операцій припадає на операції в мережі Інтернет - 39,0%; а за кількістю - на розрахунки в торговельній мережі - 52,4%", - повідомили в НБУ.

За дев'ять місяців 2017 р. також відбулося розширення платіжної інфраструктури. Так, кількість підприємств торгівлі та сфери послуг, що надають своїм клієнтам можливість здійснювати безготівкові розрахунки за допомогою платіжних карток, за цей період зросла на 13,1% (на 19 112 од.) і склала більше 165 000 од.

Загальна кількість банківських пристроїв самообслуговування з початку цього року зросла на 8,1% і склала 36 500 од., з них - 18 400 банкоматів; 1400 депозитних банкоматів; 16 700 ПТКС. Мережа платіжних терміналів протягом дев'яти місяців 2017 р. також зросла майже на 10,2%, і станом на 1 жовтня 2017 налічувала 241 600 терміналів.

"За кількістю платіжних карток і встановлених пристроїв для їх обслуговування в регіональному розрізі найвищі показники традиційно демонстрували Київ, Дніпропетровська та Харківська області. Станом на 1 жовтня 2017 р. в Україні працювало 82 банки - членів карткових платіжних систем", - додали в Нацбанку.

Нагадаємо, що в першому кварталі 2017 року ВВП України зріс на 2,5% в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року, у другому - на 2,4%.

 

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07 11 2017 21:39
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