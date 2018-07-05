Українці стали частіше подорожувати Німеччиною
Про це в понеділок, 7 травня, повідомила на форумі Germany Travel Mart в Дрездені глава Національного туристичного офісу ФРН Петра Гедорфер, передає DW.
Друге місце за приростом ночівель в Німеччині в 2017 році посіли росіяни - кількість їхніх ночівель зросла на 20,3 відсотка. На третій позиції румуни із приростом в 18,6 відсотка.
За словами Гедорфер, в цілому іноземні туристи здійснили в 2017 році 83,9 мільйона ночівель в Німеччині, що на 3,6 відсотка більше, ніж роком раніше. "Ми також очікуємо зростання на 3-4 відсотки в 2018 році", - відзначила вона.
У 2017 році найбільше число туристів приїхало до Німеччини з Нідерландів (11,2 мільйона ночівель), Швейцарії (6,7 мільйона), США (6,2 мільйона), Великобританії (5,6 мільйона) й Австрії (4 мільйони). Найпопулярнішими напрямками для туризму були Баварія - 19,1 мільйона ночівель, Берлін - 14 мільйонів та Північний Рейн-Вестфалія - 11 мільйонів.
Нагадаємо, що громадяни України лідирують серед іноземців, що скористались карткою електронного громадянства Естонії та зареєстрували там свій бізнес.
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