Українці стали частіше подорожувати Німеччиною

Друге місце за приростом ночівель в Німеччині в 2017 році посіли росіяни, а третє - румуни

У 2017 році українці стали лідерами за приростом кількості ночівель на території Німеччини, який склав 24,4 відсотка у порівнянні із 2016 роком.

Кельн. Вид на Кафедральний Собор Святих Петра і Марії та міст Гогенцоллернів у Кельні (Німеччина). Фото: Михайло Гема / iPress.ua

Про це в понеділок, 7 травня, повідомила на форумі Germany Travel Mart в Дрездені глава Національного туристичного офісу ФРН Петра Гедорфер, передає DW.

Друге місце за приростом ночівель в Німеччині в 2017 році посіли росіяни - кількість їхніх ночівель зросла на 20,3 відсотка. На третій позиції румуни із приростом в 18,6 відсотка.

За словами Гедорфер, в цілому іноземні туристи здійснили в 2017 році 83,9 мільйона ночівель в Німеччині, що на 3,6 відсотка більше, ніж роком раніше. "Ми також очікуємо зростання на 3-4 відсотки в 2018 році", - відзначила вона.

У 2017 році найбільше число туристів приїхало до Німеччини з Нідерландів (11,2 мільйона ночівель), Швейцарії (6,7 мільйона), США (6,2 мільйона), Великобританії (5,6 мільйона) й Австрії (4 мільйони). Найпопулярнішими напрямками для туризму були Баварія - 19,1 мільйона ночівель, Берлін - 14 мільйонів та Північний Рейн-Вестфалія - 11 мільйонів.

Нагадаємо, що громадяни України лідирують серед іноземців, що скористались карткою електронного громадянства Естонії та зареєстрували там свій бізнес.