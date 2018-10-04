Українці купили найбільше землі в Польщі серед іноземців
Про це повідомляє liga.net з посиланням на Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
У міністерстві відзначили, що в 2017 році іноземці отримали 224 дозволи на придбання 270 земельних ділянок, загальною площею майже 23 га.
"Серед фізичних осіб зберігається зростання зацікавленості купівлею землі на території Польщі громадянами України. У 2017 році, вони отримали 134 дозволи, що становить майже 50% всіх дозволів на покупку земельної нерухомості, які видані фізичним особам (у 2016 році - 47%)", - повідомило польське міністерство.
Для покупки землі, в тому числі і сільськогосподарських угідь, громадянам країн, що не входять в ЄС необхідно отримувати згоду в МВС Польщі.
Нагадаємо, що обсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 рокі майже в півтора рази.
За даними НБУ, українські громадяни стали частіше їздити на заробітки до Польщі, натомість міграція до Росії знизилася.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Роттердам+: Наслідки монополізації енергетичого ринку
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це