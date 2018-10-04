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Українці купили найбільше землі в Польщі серед іноземців

У 2017 році українці отримали 134 дозволи, що становить майже 50% всіх дозволів на покупку земельної нерухомості
Українці в 2017 році стали лідерами з купівлі іноземцями земель в Польщі, включаючи сільськогосподарські і лісові угіддя.
Українці купили найбільше землі в Польщі серед іноземців Фото: з вільних джерел

Про це повідомляє liga.net з посиланням на Міністерство внутрішніх справ і адміністрації Польщі.

У міністерстві відзначили, що в 2017 році іноземці отримали 224 дозволи на придбання 270 земельних ділянок, загальною площею майже 23 га.

"Серед фізичних осіб зберігається зростання зацікавленості купівлею землі на території Польщі громадянами України. У 2017 році, вони отримали 134 дозволи, що становить майже 50% всіх дозволів на покупку земельної нерухомості, які видані фізичним особам (у 2016 році - 47%)", - повідомило польське міністерство.

Для покупки землі, в тому числі і сільськогосподарських угідь, громадянам країн, що не входять в ЄС необхідно отримувати згоду в МВС Польщі.

Нагадаємо, що обсяг перерахувань додому з Польщі українських робітників зріс у 2017 рокі майже в півтора рази.

За даними НБУ, українські громадяни стали частіше їздити на заробітки до Польщі, натомість міграція до Росії знизилася.

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10 04 2018 15:42
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