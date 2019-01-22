Українці стали менше їздити й більше літати

За минулий рік всі види транспорту в Україні перевезли 4 486,7 млн ​​пасажирів

Авіатранспортом у 2018 році скористалося на 17% більше пасажирів, ніж роком раніше.

У 2018 році всі види транспорту в Україні перевезли 4 486,7 млн ​​пасажирів. Це на 3,5% менше в порівнянні з 2017 роком, свідчать дані Державної служби статистики, передає Liga.net.

При цьому пасажирообіг збільшився на 4,4% - до 103,792 млрд пас.-км.

Зокрема, залізничний транспорт перевіз на 4,4% менше пасажирів в порівнянні з 2017-м - 157,6 млн осіб; пасажирообіг збільшився на 1,3% - до 28,438 млрд пас.-км.

Автотранспортом скористалося 1 906,9 млн пасажирів - на 5,6% менше, ніж в позаминулому році; пасажирообіг зменшився на 2,5% - до 34,611 млрд пас.-км.

У той же час, кількість людей, які користувалися авіатранспортом, збільшилася на 17%. Літаки перевезли 12,4 млн пасажирів. Пасажирообіг склав 25,433 млрд пас.-км - це на 25% більше, ніж у 2017 році.

У 2017 році всі види транспорту перевезли 4 647,2 млн пасажирів - на 0,3% більше, ніж за попередній період.