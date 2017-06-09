Українці стали найбільшою трудовою діаспорою у Чехії
"Наразі ми маємо 300 тисяч заявок від українців на роботу у Чехії та біля 200 тисяч вакансій для працевлаштування українців. Це означає, що кількість українських працівників у Чехії буде зростати. І це при тому, що вони вже є найбільшою трудовою громадою у нашій країні", - сказав Петрічек під час економічного форуму у Криниці-Здруй (Польща), повідомляє "Європейська правда".
За словами чеського чиновника, державна політика налаштована на сприяння працевлаштуванню українців.
"Ми маємо проблеми на ринку праці, які не можемо вирішити без працівників із третіх країн. Тому ми робимо спрощену систему для працевлаштування робітників, які мають високу професійну кваліфікацію, якої бракує на нашому ринку. Також ми міркуємо над заходами, які спростять працевлаштування для робітників із середньою кваліфікацією", - зазначив він.
Нагадаємо, що глава МЗС Польщі Вітольд Ващиковський, відповідаючи на закид про відмову Польщі приймати біженців у рамках квот ЄС, вкотре згадав про сотні тисяч українських мігрантів, які пересилають в Україну "мільярди євро".
Як відомо, Чехія, Угорщина,Польща, а також Словаччина відмовляються приймати біженців.
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