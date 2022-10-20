Українці стали спілкуватися частіше або перейшли на українську – опитування

57% українців стали більше спілкуватися або повністю перейшли на українську мову з початку повномасштабної війни.

Про це свідчать дані опитування, проведеного компанією Gradus Research на замовлення "Суспільного".

42% українців стали спілкуватися українською більше, а 14% повністю перейшли на державну мову.

54% мешканців невеликих міст (з населенням 50 тис. і менше) і 60% мешканців великих стали спілкуватися українською більше. Соціологи пояснюють це тим, що жителі маленьких міст частіше спілкувалися українською ще до війни.

Водночас жителі невеликих населених пунктів частіше повністю переходять на українську (17%), а у великих містах цей показник складає 11%.

Нагадаємо, за даними іншого опитування понад половина українців розмовляють вдома українською.

Дослідження було проведено 18-19 жовтня 2022 року компанією Gradus Research на замовлення "Суспільного" і за підтримки BBC Media Action.

Було опитано 1 тис. респондентів віком 18-60 років по всій Україні, окрім окупованих територій та зон активних бойових дій. Вибірка відображає структуру населення України віком 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та освітою. Похибка дослідження складає 3,1% з довірчим інтервалом 95%.

Раніше повідомлялось, що Українці назвали 100 найвидатніших діячів всіх часів.