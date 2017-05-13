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Українці створили "розумні футболки", що вміють робити кардіограму, – ВІДЕО

Футболки будуть досить міцні, щоб витримувати активні тренування і прання в машинці
Український підприємець Олексій Виноградов і кардіолог Дмитро Федьків створили "розумні футболки" HeartIn, що роблять електрокардіограму в реальному часі під час занять спортом.
Українці створили "розумні футболки", що вміють робити кардіограму, – ВІДЕО Фото: youtube.com

Як повідомляє Аin.ua, винахід вивели на краундфандингову платформу Kickstarter і він уже зібрав $18 000 при необхідних $15 000.

Творці "розумних футболок" переконані, що допоможуть бажаючим ефективніше займатися спортом і відстежувати аномалії в роботі серця.

"Люди не хочуть купувати майку просто заради діагностики. Так народилася ідея поєднати процес: видати дуже точні показники пульсу і варіабельності ритму серця, додати звіти за результатами тренувань, і загорнути це в гарний зручний додаток, і в процесі робити діагностику", – розповів Виноградов.

HeartIn складається з двох компонентів – футболки з електродами, які знімають показники роботи серця, і пристрою з Bluetooth-модулем. Його батарея працює до 24 годин.

Винахідники обіцяють, що футболки будуть досить міцні, щоб витримувати активні тренування і прання в машинці.

Дата виробництва на Kickstarter намічена на вересень цього року, але Виноградов каже, що масове виробництво почнеться вже протягом тижня.

Нагадаємо, український інтелектуальний онлайн-сервіс перевірки граматики Grammarly залучив рекордні $110 мільйонів іноземних інвестицій.

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13 05 2017 21:45
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